2019-05-31T07:41:52+03:00
Общество

Кошки и девушки Владивостока: на спортивной набережной открылась фотовыставка «Поколение М: Live»

Масштабная уличная фотовыставка «Поколение М: Live» открылась 31 мая на Спортивной набережной. На площадке у фонтана выставлено более 40 снимков, объединенных темой «Владивосток: в объективе: город и люди»
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На выставке представлены фотоработы школьников в возрасте от 11 до 18 лет, которые были отобраны ведущими отечественными фоторепортерами в результате творческого состязания, из них 3 автора удостоились особой рецензии мастеров и были отмечены как лучшие. Конкурс проходил на сайте всероссийского благотворительного проекта «Поколение М». За два месяца приморские дети и подростки прислали на конкурс более 150 работ.

Теперь у каждого есть шанс увидеть город таким как его видит молодежь нашего города: в объектив юных фотожурналистов попали не только традиционные символы города — Золотой мост и Маяк, но и владивостокский трамвай, празднование Дня Победы и колоритные горожане. Лучшими по итогам конкурсного отбора стали 15-летний Родион Николау, который занял сразу два призовых места — первое и второе. Третье место у 18-летнего Александра Медицкого. Еще две участницы выставки — Яна Астахова и Дарья Соловьева — получили приз симпатий. Всем участникам выставки вручили памятные дипломы.

Выставка проходит при поддержке Администрации Владивостока.Посетить фотовыставку «Поколение М: Live» можно до 30 июня, вход — свободный.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На сайте проекта дети со всей страны участвуют в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд. За каждую загруженную работу, лайк, репост получают баллы, которые оператор связи конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 17 миллионов рублей, которые направлены на проведение 49 детских операций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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