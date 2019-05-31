Пострадавшего в ДТП китайского туриста выписали из больницы в Уссурийске

СЕГОДНЯ 08:59 2019-05-31T09:15:18+03:00

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После ДТП в больницу попали четыре человека, один из пострадавших находился в реанимации.

Представитель пресс-службы администрации Приморья рассказал, что родственники еще не забрали тела двух погибших туристов.

-Тела еще не забрали, департамент готовит документы. Родственники еще решают, кремировать ли погибших здесь или забрать тела на родину, - добавил собеседник.

В больнице Уссурийска оставался один гражданин КНР, с ним находились еще двое туристов - родственник и коллега, сообщали ранее власти региона.

Напомним, что во вторник 28 мая при автобусной аварии в Уссурийске погибло 2 и пострадало 19 китайских туристов. Всего в салоне злополучного автобуса ехал 43 туриста. Власти региона уточнили, что погибшие - граждане КНР, водитель жив, ему, по предварительной информации, стало плохо за рулем.

Всех пострадавших отвезли в больницу, значительную часть отпустили после оказания первой медицинской помощи. Четверых оставили в медучреждении, один из них - гражданин КНР - находился в реанимации, 38 туристов были размещены в одной из гостиниц Уссурийска. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, водитель заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU