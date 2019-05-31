2019-05-31T09:06:18+03:00
Общество

Пожарная охрана АО «Восточный Порт» прошла аттестацию на проведение аварийно-спасательных работ

Профессиональное аварийно-спасательное формирование (ПАСФ), созданное на базе ведомственной службы пожарной охраны и режима, подразделения АО «Восточный Порт», получило свидетельство об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ.
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Такая аттестация проводится каждые три года и дает право на ведение действий по спасению людей и ценностей, защите природы в зоне ЧС, а также локализации, подавлению или доведению до минимального уровня опасных факторов, характерных для чрезвычайных ситуаций. Проверку службы проводили сотрудники отраслевой комиссии Минэнерго России.

В рамках аттестации была проверена оперативная готовность личного состава ПАСФ и соблюдение требований безопасности при проведении аварийно-спасательных работ – от обработки сообщения о пожаре, развертывания сил и средств до безопасной эвакуации и оказания первой помощи пострадавшим в задымленной зоне.

- На предприятии трудятся более 2000 сотрудников, обеспечение безопасности каждого из них – наша безусловная задача, - отметил Вадим Байбак, управляющий директор АО «Восточный Порт». - Механизм работы аварийно-спасательного формирования отлажен, здесь нет места случайности. Состояние техники и уровень подготовки сотрудников – всегда на нашем особом контроле.

Проверку прошли все 34 человека из профессионального аварийно-спасательного формирования в том числе 26 человек оперативного состава.

Для подготовки к аттестации в подразделении действует отлаженная система образовательных программ. В здании пожарного депо есть оборудованный компьютерной техникой учебный класс на 20 человек, в котором есть все необходимые учебные пособия. На территории формирования также есть учебная башня и спортивная площадка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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