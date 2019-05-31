В Приморье разрешили купание на шести пляжах
В Приморье установилась солнечная, теплая погода. Плюсовые температуры заставляют жителей и гостей Приморского края выезжать на отдых к морю и на берега рек. К настоящему времени для купания разрешены только шесть мест массового отдыха на воде во Владивостоке и Артеме.
Специалисты подчеркивают, что безопаснее всего купаться в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купальнях. Проверку, освидетельствование и приемку пляжей осуществляет краевая межведомственная комиссия.
- Из заявленных 81 места массового отдыха и 19 пляжей детских лагерей, для купания разрешены пока только шесть, – сообщили в Главном Управлении МЧС России по Приморскому краю.
Во Владивостоке:
– пляж «Санаторий «Приморье» МВД России (Уссурийский залив);
– пляж ООО «Лотс» (бухта Лазурная);
– пляж «Ривьера Лагуна» (станция Санаторная);
– место массового отдыха «Чайка» (станция Чайка);
В Артеме:
– пляж «Морской берег» (бухта Муравьиная);
– пляж «Юность» (бухта Муравьиная).
ИСТОЧНИК KP.RU