2019-05-31T10:23:31+03:00
Общество

В Приморье разрешили купание на шести пляжах

Искупаться можно будет на пляжах Владивостока и Артёма
Поделиться:
Проверку, освидетельствование и приемку пляжей осуществляет краевая межведомственная комиссия.Проверку, освидетельствование и приемку пляжей осуществляет краевая межведомственная комиссия.Фото: Елена АРАКЕЛЯН
Изменить размер текста:

В Приморье установилась солнечная, теплая погода. Плюсовые температуры заставляют жителей и гостей Приморского края выезжать на отдых к морю и на берега рек. К настоящему времени для купания разрешены только шесть мест массового отдыха на воде во Владивостоке и Артеме.

Специалисты подчеркивают, что безопаснее всего купаться в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купальнях. Проверку, освидетельствование и приемку пляжей осуществляет краевая межведомственная комиссия.

- Из заявленных 81 места массового отдыха и 19 пляжей детских лагерей, для купания разрешены пока только шесть, – сообщили в Главном Управлении МЧС России по Приморскому краю.

Во Владивостоке:

– пляж «Санаторий «Приморье» МВД России (Уссурийский залив);

– пляж ООО «Лотс» (бухта Лазурная);

– пляж «Ривьера Лагуна» (станция Санаторная);

– место массового отдыха «Чайка» (станция Чайка);

В Артеме:

– пляж «Морской берег» (бухта Муравьиная);

– пляж «Юность» (бухта Муравьиная).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Боевой корабль из Японии придет в порт Владивостока
Пожарная охрана АО «Восточный Порт» прошла аттестацию на проведение аварийно-спасательных работ
Пострадавшего в ДТП китайского туриста выписали из больницы в Уссурийске
Кошки и девушки Владивостока: на спортивной набережной открылась фотовыставка «Поколение М: Live»
Приморский богатырь бросил вызов сельскохозяйственной технике, чтобы установить новый мировой рекорд
У Приморья будет свое правительство
Жителю Приморья вернули его похищенный автомобиль
В Приморье ужесточат контроль за сроками устранения коммунальных аварий
Шестым вице-мэром Владивостока стал сын первого градоначальника Виктора Черепкова
Погода во Владивостоке на 31 мая 2019 года: днем до +19, возможен небольшой дождь
Глобальный ремонт улиц Владивостока сезона-2019 начался с Тихой
Добросовестные клиенты «Дальневосточной энергетической компании» получили награды