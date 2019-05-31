В Приморье разрешили купание на шести пляжах

СЕГОДНЯ 10:23 2019-05-31T10:23:31+03:00

Искупаться можно будет на пляжах Владивостока и Артёма

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В Приморье установилась солнечная, теплая погода. Плюсовые температуры заставляют жителей и гостей Приморского края выезжать на отдых к морю и на берега рек. К настоящему времени для купания разрешены только шесть мест массового отдыха на воде во Владивостоке и Артеме.

Специалисты подчеркивают, что безопаснее всего купаться в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купальнях. Проверку, освидетельствование и приемку пляжей осуществляет краевая межведомственная комиссия.

- Из заявленных 81 места массового отдыха и 19 пляжей детских лагерей, для купания разрешены пока только шесть, – сообщили в Главном Управлении МЧС России по Приморскому краю.

Во Владивостоке:

– пляж «Санаторий «Приморье» МВД России (Уссурийский залив);

– пляж ООО «Лотс» (бухта Лазурная);

– пляж «Ривьера Лагуна» (станция Санаторная);

– место массового отдыха «Чайка» (станция Чайка);

В Артеме:

– пляж «Морской берег» (бухта Муравьиная);

– пляж «Юность» (бухта Муравьиная).

ИСТОЧНИК KP.RU