2019-05-31T13:13:54+03:00
Общество

Путин официально присвоил аэропорту Владивостока имя Арсеньева

Свои имена разом получили 44 воздушные гавани России
Сергей БАЛАНОВ
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Аэропорт ВладивостокаАэропорт ВладивостокаФото: Сергей БАЛАНОВ
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Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении международному аэропорту Владивостока (Кневичи) имени путешественника Владимира Клавдиевича Арсеньева. Всего имена получили 44 российских воздушных гавани, покровителей для которых выбирали всенародным голосованием на конкурсе «Великие имена России».

Конкурс по присвоению аэропортам имен прославленных соотечественников завершился 30 ноября 2018 года. Из 25 тысяч голосов за новое имя приморской воздушной гавани путешественник Арсеньев получил 38 процентов. На второй строчке с небольшим отставанием - 32 процента - разместился генерал-губернатор Николай Муравьев-Амурский, первая в мире женщина капитан дальнего плавания Анна Щетинина на третьем - 15 процентов, на четвертом Геннадий Невельской, никогда в Приморье не бывавший.

Впрочем, имя Невельского получил соседний аэропорт Хабаровска. На Сахалине воздушной гавани присвоено имя Антона Павловича Чехова, в Петропавловске-Камчатском - Витуса Беринга. В Москву теперь летать владивостокцы будут в аэропорт имени Александра Пушкина, он же Шереметьево.

Что это значит, отразится ли это как-то на билетах и создаст ли трудности для путешествий, пока не понятно. Указ вступает в силу со дня подписания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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