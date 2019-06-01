Погода во Владивостоке 1 июня 2019 года: во Владивостоке до +23, возможен небольшой дождь

СЕГОДНЯ 02:30 2019-06-01T02:30:18+03:00

В крае местами кратковременные дожди, в отдельных районах ливни и грозы

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Сегодня, 1 июня, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы, сообщает "Примпогода". Переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах ливни, грозы, вероятность 100%. Ветер юго-западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха +20...+25°C.

Во Владивостоке переменная облачность, во второй половине возможен небольшой кратковременный дождь, вероятность 50%. Ветер юго-западный, южный умеренный, во второй половине до сильного. Температура воздуха +21...+23°C

В Уссурийске переменная облачность, во второй половине небольшой кратковременный дождь, вероятность 60%. Ветер южный, юго-западный умеренный, во второй половине до сильного. Температура воздуха +22...+24°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный, утром слабый. Температура воздуха +22...+24°C.

ИСТОЧНИК KP.RU