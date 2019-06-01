Приморский океанариум стал съемочной площадкой для китайского шоу

СЕГОДНЯ 04:52 2019-06-01T04:52:36+03:00

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В Приморском океанариуме прошли съемки рейтинговой китайской передачи о путешествиях «Привет, поехали!». Ведущая шоу – популярный блогер Вэй-Вэй, у которой более пяти миллионов подписчиков в социальных сетях. Она расскажет жителям Китая о самых красивых и интересных достопримечательностях Владивостока.

– Приморский океанариум – это место обязательное для посещения туристами, сюда можно приехать всей семьей и погрузиться в морскую атмосферу, – сказала координатор программы «Привет, поехали!» Ли Сяо. – Мы показываем, что здесь есть не только развлекательная программа, но и познавательная.

В планах авторов видеопроекта создание шести коротких фильмов о Владивостоке, которые будут доступны зрителям на китайских ресурсах, в том числе на интернет-канале Tuniu.com.

ИСТОЧНИК KP.RU