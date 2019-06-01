Приморский океанариум стал съемочной площадкой для китайского шоу
В Приморском океанариуме прошли съемки рейтинговой китайской передачи о путешествиях «Привет, поехали!». Ведущая шоу – популярный блогер Вэй-Вэй, у которой более пяти миллионов подписчиков в социальных сетях. Она расскажет жителям Китая о самых красивых и интересных достопримечательностях Владивостока.
– Приморский океанариум – это место обязательное для посещения туристами, сюда можно приехать всей семьей и погрузиться в морскую атмосферу, – сказала координатор программы «Привет, поехали!» Ли Сяо. – Мы показываем, что здесь есть не только развлекательная программа, но и познавательная.
В планах авторов видеопроекта создание шести коротких фильмов о Владивостоке, которые будут доступны зрителям на китайских ресурсах, в том числе на интернет-канале Tuniu.com.
ИСТОЧНИК KP.RU