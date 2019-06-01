Во Владивостоке снова перекроют дороги

СЕГОДНЯ 05:56 2019-06-01T05:56:15+03:00

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23 июня в честь Дня молодежи во Владивостоке состоится велопарад. Велосипедисты организованной колонной проедут по улице Всеволода Сибирцева. Ожидается, что в акции примут участие около тысячи человек.

Идея о проведении велопарада была предложена руководителем станций велопроката «Сам себе велосипед» Антоном Савенко.

Местом проведения велопарада станет улица Всеволода Сибирцева, здесь же будет организована культурная программа. На мероприятии будут работать различные творческие площадки, организованы мастер-классы и выступления спортсменов. К участию в велопараде приглашаются все желающие.

В связи с проведением велопарада 23 июня с 6:00 до 22:00 будет временно ограничено движение и парковка автотранспорта на участке дороги от остановки общественного транспорта «Фуникулер» по направлению в сторону ул. Всеволода Сибирцева до пересечения ул. Всеволода Сибирцева с ул. Садовый тупик. Объехать перекрытие можно будет по улицам Светланской и Капитана Шефнера.

Автомобилистов просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.

ИСТОЧНИК KP.RU