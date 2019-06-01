Школы Хасанского района отремонтируют по поручению губернатора Приморья

СЕГОДНЯ 06:59 2019-06-01T06:59:02+03:00

Средства на ремонт учреждений будут заложены в краевом бюджете на 2020 год

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В Хасанском районе отремонтируют детский сад «Парус» и школы в поселках Зарубино и Посьет.

В пятницу, 31 мая, губернатор Приморского края Олег Кожемяко в рамках рабочей поездки в Хасанский район посетил учреждения образования в поселках Зарубино и Посьет. Он отметил высокое качество образования в Хасанском районе, но подчеркнул, что школы требуют ремонта – замены окон, полов. В школе Посьета давно пора обновить спортзал.

- Районные отделы образования должны подготовить проектно-сметную документацию до июля. Мы заложим средства на ремонтные работы в бюджете 2020 года, - дал поручение глава региона.

Посетив детский сад «Парус», Олег Кожемяко обратил внимание главы поселения, руководителя дошкольного учреждения и представителей предприятия «Примтеплоэнерго» на необходимость благоустройства территории и здания.

- Ваша задача - навести здесь порядок. Территорию сада нужно окашивать, в здании - заменить окна, трубы. Готовьте соответствующие документы на финансирование, - подчеркнул губернатор края.

ИСТОЧНИК KP.RU