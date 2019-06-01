Житель Владивостока едва не утонул во время рыбалки из-за спущенной резиновой лодки

СЕГОДНЯ 08:19 2019-06-01T08:19:54+03:00

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Во Владивостоке в акватории бухты Тихой местный житель едва не утонул из-за спущенной резиновой лодки.

Ранним утром мужчина на резиновой лодке отправился в море на рыбалку. Однако его планам не суждено было осуществится - лодка начала постепенно сдуваться. Поняв, что его надувной лодке осталось недолго и до берега на ней добраться не получится, мужчина начал кричать о помощи.

По информации ГУ МЧС России по Приморскому краю, рыбака, отчаянно призывавшего к помощи, заметили в 05:05 в районе якорной стоянки № 81 бухты Тихая, вблизи танкера «Таганрог». Ему на помощь был направлен катер поисково-спасательного отряда ДВРПСО. Но помощь пришла еще быстрее.

Члены экипажа танкера «Терней», который стоял в районе якорной стоянки №80, подняли мужчину на борт. Неудачливого рыбака на берег доставили на катере сотрудники поисково-спасательного отряда. Медицинская помощь жителю Владивостока не понадобилась.

ИСТОЧНИК KP.RU