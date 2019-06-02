Теплым выходным завершится неделя в Приморье

СЕГОДНЯ 02:05 2019-06-02T02:05:51+03:00

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По прогнозам синоптиков, последний день недели в Приморье будет теплым и в основном без осадков. Атмосферное давление над краем вырастет. В дневные часы воздух будет хорошо прогреваться, максимальная температура составит +30°C на суше и от +16°C на побережье. В отдельных районах края возможны кратковременные дожди, местами с грозами. Ожидается ветер юго-западный, умеренный, при грозе порывистый

В столице Приморья 2 июня переменная облачность, без осадков. Свежий южный ветер немного понизит температуру, поэтому в городе столбик термометра максимально поднимется до отметки +18°C.

24°C со знаком «плюс» прогнозируют синоптики «Примпогоды» в Уссурийске. Воскресенье в городе ожидается без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Без осадков сегодня и в Находке, лишь переменная облачность. При южном, юго-восточном умеренном ветре, температура воздуха составит+20...+22°C.

В понедельник температура воздуха в крае может подняться до +30 °C. Однако жара будет не долгой, очередной циклон уже 4 июня может принести проливные дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU