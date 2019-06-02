Загоревшийся диван едва не лишил крова две приморские семьи

СЕГОДНЯ 02:42 2019-06-02T02:42:43+03:00

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Брандмейстерам Партизанска пришлось отстаивать от огня одну из квартир в частном доме, рассчитанном на двух хозяев. Благодаря оперативному прибытию и слаженным действиям, удалось предотвратить распространение огня в помещении.

Тревожный вызов о возгорании в доме на улице Аэродромная поступило в пожарно-спасательную службу города Партизанска 1 июня в 20:55. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по ПК,спустя 5 минут на место происшествия прибыли специалисты. К моменту приезда огнеборцев из окон квартиры клубами валил дым, поэтому было задействовано звено газодымозащитной службы. В одной из комнат полыхал диван. В 21:02 спасатели локализовали возгорание, а спустя 6 минут полностью ликвидировали пожар. Пламя успело распространиться на площадь 2 квадратных метра, не исключено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU