Пьяная рецидивистка без документов, устроила ДТП, скрываясь от полиции в Артеме

СЕГОДНЯ 05:05 2019-06-02T05:05:26+03:00

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История, подходящая для съемок приключенческого фильма, произошла в небольшом приморском городе Артем. Главным действующим лицом, претендующим на звание антигероя, стала молодая мать. 28-летняя женщина уже неоднократно привлекалась за пьяную езду без прав и наркопреступление. В этот раз автоледи решила стать участницей полицейской погони, скрываясь от инспекторов ГИБДД. Теперь автолюбительнице грозит уголовное наказание и лишение прав.

Сообщение о ДТП в районе дома №68 на Кирова, поступило в дежурную часть Госавтоинспекции Артема. На место незамедлительно приехали специалисты. Вовремя разбирательства полицейские установили, что водитель Honda Airwave попыталась скрыться, заметив на дороге патрульную машину. Однако уехать далеко у дамы не получилось, в ближайшем дворе автомобилистка протаранила две припаркованные машины и врезалась в стену жилого дома. При этом от женщины исходил характерный запах спиртного.

По сообщению пресс-службы ОМВД России по городу Артему, виновница аварии отказалась от медицинского освидетельствования. Специалисты выяснили, что дама уже неоднократно попадала в поле зрения сотрудников органов внутренних дел. У женщины нет прав, и обучение в автошколе она не проходила. В отделе дознания в отношении любительницы пьяной езды уже заведено два уголовных дела. Помимо этого дама уже имеет судимость за незаконное приобретение и хранение наркотических средств.

С нерадивой мамашей оказались хорошо знакомы и в инспекции по делам несовершеннолетних. Специалисты ведомства пояснили, что у женщины двое малолетних детей, однако их воспитанием она практически не занимается. В отношении жительницы Артема уже составлялись административные протоколы за неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Дети уже изъяли из семьи, сейчас они находятся в одном из специализированных государственных учреждений края. Готовятся документы на лишение женщины родительских прав. Также возбуждено уголовное по факту случившегося ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU