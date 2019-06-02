Вынес даже духи: жительница Приморья поплатилась за свою доверчивость

СЕГОДНЯ 07:46 2019-06-02T07:46:06+03:00

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Вернувшаяся с отпуска 23-летняя жительница Уссурийска, обнаружила пропажу личных вещей из своей квартиры, за которой присматривала подруга. Во время отсутствия из жилища пропало золото, мелкая бытовая техника и даже парфюмерия, общий ущерб превысил 46 тысяч рублей. Украденные вещи девушки уже частично вернули полицейские, они же нашли виновника ссоры между подругами.

Как выяснили специалисты, во время отсутствия хозяйки ее подруга сожительствовала с 26-летним мужчиной. Девушка без зазрения совести пригласила в чужой дом незнакомца, который и воспользовался ситуацией. Ранее судимый житель села Дубовый ключ на протяжении месяца «подворовывал» личные вещи хозяйки. Полицейским удалось вернуть девушке часть имущества, которое злоумышленник не успел продать. Теперь любителю легкой наживы грози очередной суд. Приморец может потерять свободу на срок до пяти лет. По сообщению пресс-службы ОМВД России по городу Уссурийску, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU