Тела китайских туристов, погибших в автокатастрофе, кремировали в Приморье

СЕГОДНЯ 09:49 2019-06-02T11:10:50+03:00

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Тела китайских туристов, которые погибли в автокатострофе под Уссурийском, кремировали в Приморье накануне. Уже сегодня родственники погибших отвезут прах на родную землю. Вместе с ними, регион покинут и трое других граждан Китая, которые остались в крае после аварии.

Как ранее писала «Комсомолка», трагедия с туристическим автобусом произошла во второй половине дня 28 мая. На 665 километре автодороги Хабаровск-Владивосток водитель Kia Granbird не справился с управлением, в результате чего автобус съехал с дороги и перевернулся. В момент происшествия в салоне находились 43 человека, двое погибли на месте, а 19 человек, включая водителя, получили различные травмы.

По факту ДТП была назначена проверка, водитель автобуса был задержан. Полицейские не нашли нарушений у перевозчика: путевые листы, прохождение врачей и анализы на алкоголь оказались в порядке, поэтому для дальнейшего выяснения обстоятельств мужчине назначили меру пресечения в виде домашнего ареста.

Большинство туристов покинули Приморье в течение нескольких дней после аварии. В больнице Уссурийска оставался один гражданин КНР, которого поддерживали коллега и родственник, мужчину выписали накануне.

Близкие погибших туристов, смогли кремировать тела в Приморье, после подготовки соответствующих документов. По информации ТАСС, попрощаться с усопшими прибыли 12 граждан КНР. Все они сегодня улетят на вечернем рейсе в Шанхай. Этим же самолетом вернутся на родину оставшиеся иностранцы.

Все расходы оплачиваются туристическими компаниями России и Китая, благодаря действующей страховке.

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ИСТОЧНИК KP.RU