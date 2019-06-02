2019-06-02T10:42:39+03:00
Происшествия

Полиция расследует подробности еще одного смертельного ДТП в Приморье

Пьяный водитель влетел под КамАЗ, угробив пассажирку
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Спасти пострадавшую не удалосьСпасти пострадавшую не удалосьФото: Милана СОКОЛ
Изменить размер текста:

Очередное смертельное ДТП произошло в Приморье по вине пьяного водителя. Мужчина не справился с управлением и влетел под КамАЗ. Молодая пассажирка Toyota Crown Majesta скончалась на месте происшествия.

Авария с участием большегруза и седана произошла в Кавалеровском районе Приморья. Прибывшие на место трагедии полицейские установили, что водитель Toyota Crown Majesta ехал со стороны поселка Горнореченский в направлении Кавалерово. На улице Садовая автомобилист не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в КамАЗ. В момент аварии помимо рулевого в машине находилась 26-летняя пассажирка. Спасти молодую женщину не удалось, жительница Приморья получила травмы несовместимые с жизнью.

Как сообщает пресс-служба Управления МВД России по Приморскому краю, ранее 34-летний виновник аварии привлекался к административной ответственности за отсутствие страховки. В этот раз нарушение оказалось более серьезным, медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови. 64-летний водитель больгруза, в отличие от оппонента был трезв, мужчина попросту не успел предотвратить ДТП. По факту аварии проводится проверка, по результатам которой специалисты примут решение.

Стоит отметить, что нижняя палата российского парламента в конце мая одобрила поправки в УК РФ, об ужесточении наказания за смертельные ДТП, совершенные пьяными водителями. За происшествия, в котором погибли два или больше человека, автомобилистам теперь грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее «КП»-Владивосток» сообщала о серьезной аварии, которая случилась в выходные в краевой столице. Водитель Toyota Mark II тоже выехал на встречную полосу, но к счастью обошлось без пострадавших.

Снова Mark: пьяный лихач устроил серьезную аварию во Владивостоке

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тела китайских туристов, погибших в автокатастрофе, кремировали в Приморье
Вынес даже духи: жительница Приморья поплатилась за свою доверчивость
Пьяная рецидивистка без документов, устроила ДТП, скрываясь от полиции в Артеме
Загоревшийся диван едва не лишил крова две приморские семьи
Теплым выходным завершится неделя в Приморье
Снова Mark: пьяный лихач устроил серьезную аварию во Владивостоке
Житель Владивостока едва не утонул во время рыбалки из-за спущенной резиновой лодки
Школы Хасанского района отремонтируют по поручению губернатора Приморья
Во Владивостоке снова перекроют дороги
Приморский океанариум стал съемочной площадкой для китайского шоу
Сегодня пригородные электрички Приморья начинают ходить по новому расписанию
Погода во Владивостоке 1 июня 2019 года: во Владивостоке до +23, возможен небольшой дождь