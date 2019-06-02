Полиция расследует подробности еще одного смертельного ДТП в Приморье

СЕГОДНЯ 10:32 2019-06-02T10:42:39+03:00

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Очередное смертельное ДТП произошло в Приморье по вине пьяного водителя. Мужчина не справился с управлением и влетел под КамАЗ. Молодая пассажирка Toyota Crown Majesta скончалась на месте происшествия.

Авария с участием большегруза и седана произошла в Кавалеровском районе Приморья. Прибывшие на место трагедии полицейские установили, что водитель Toyota Crown Majesta ехал со стороны поселка Горнореченский в направлении Кавалерово. На улице Садовая автомобилист не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в КамАЗ. В момент аварии помимо рулевого в машине находилась 26-летняя пассажирка. Спасти молодую женщину не удалось, жительница Приморья получила травмы несовместимые с жизнью.

Как сообщает пресс-служба Управления МВД России по Приморскому краю, ранее 34-летний виновник аварии привлекался к административной ответственности за отсутствие страховки. В этот раз нарушение оказалось более серьезным, медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови. 64-летний водитель больгруза, в отличие от оппонента был трезв, мужчина попросту не успел предотвратить ДТП. По факту аварии проводится проверка, по результатам которой специалисты примут решение.

Стоит отметить, что нижняя палата российского парламента в конце мая одобрила поправки в УК РФ, об ужесточении наказания за смертельные ДТП, совершенные пьяными водителями. За происшествия, в котором погибли два или больше человека, автомобилистам теперь грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее «КП»-Владивосток» сообщала о серьезной аварии, которая случилась в выходные в краевой столице. Водитель Toyota Mark II тоже выехал на встречную полосу, но к счастью обошлось без пострадавших.

Снова Mark: пьяный лихач устроил серьезную аварию во Владивостоке

ИСТОЧНИК KP.RU