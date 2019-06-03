2019-06-03T04:51:54+03:00
Общество

Погода во Владивостоке 3 июня 2019 года: туман, небольшой дождь и до +19°C

В Приморском крае сегодня пройдут дожди, а воздух прогреется до +31°C
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 3 июня, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы, сообщает "Примпогода". Переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах ливни, грозы, вероятность 80%. Ветер южный, умеренный до сильного, при грозе порывистый. Температура воздуха +20...+31°C.

Во Владивостоке облачно с прояснениями, утром местами туман, морось, в конце дня небольшой дождь, вероятность 60%. Ветер южный, юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +17...+19°C.

В Уссурийске переменная облачность, в конце дня небольшой дождь, вероятность 60%. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +24...+26°C.

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков, утром туман. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +20...+22°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владивостоке под самосвалом провалился асфальт
В Приморье ищут семилетнюю девочку
Полиция расследует подробности еще одного смертельного ДТП в Приморье
Тела китайских туристов, погибших в автокатастрофе, кремировали в Приморье
Вынес даже духи: жительница Приморья поплатилась за свою доверчивость
Пьяная рецидивистка без документов, устроила ДТП, скрываясь от полиции в Артеме
Загоревшийся диван едва не лишил крова две приморские семьи
Теплым выходным завершится неделя в Приморье
Снова Mark: пьяный лихач устроил серьезную аварию во Владивостоке
Житель Владивостока едва не утонул во время рыбалки из-за спущенной резиновой лодки
Школы Хасанского района отремонтируют по поручению губернатора Приморья
Во Владивостоке снова перекроют дороги
Приморский океанариум стал съемочной площадкой для китайского шоу
Сегодня пригородные электрички Приморья начинают ходить по новому расписанию
Погода во Владивостоке 1 июня 2019 года: во Владивостоке до +23, возможен небольшой дождь