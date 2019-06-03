Погода во Владивостоке 3 июня 2019 года: туман, небольшой дождь и до +19°C

СЕГОДНЯ 00:41 2019-06-03T04:51:54+03:00

В Приморском крае сегодня пройдут дожди, а воздух прогреется до +31°C

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 3 июня, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы, сообщает "Примпогода". Переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах ливни, грозы, вероятность 80%. Ветер южный, умеренный до сильного, при грозе порывистый. Температура воздуха +20...+31°C.

Во Владивостоке облачно с прояснениями, утром местами туман, морось, в конце дня небольшой дождь, вероятность 60%. Ветер южный, юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +17...+19°C.

В Уссурийске переменная облачность, в конце дня небольшой дождь, вероятность 60%. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +24...+26°C.

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков, утром туман. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +20...+22°C.

ИСТОЧНИК KP.RU