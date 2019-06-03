2019-06-03T04:51:36+03:00
Общество

В Приморье ищут семилетнюю девочку

Валерия из Находки уже почти сутки не была дома
София МИХАЙЛОВА
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Пропавшая девочка. Фото: primpoisk25.Пропавшая девочка. Фото: primpoisk25.
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В Приморье пропала семилетняя девочка. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщает паблик primpoisk25.

Хамедрахимова Валерия проживает в городе Находка. В воскресенье, 2 июня, примерно в 15:30, девочка 2012 года рождения вышла из дома по улице 25 лет Октября и пропала. Родные и близкие до сих пор не могут найти ребенка.

В последний раз Валерию видели в светлой футболке с бело-розовыми полосками, спортивных синих штанах с белой полосой по бокам, на ногах - фиолетовые тапочки с узорами.

На вид девочке около шести лет, рост - 120 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, стрижка под каре и карие глаза.

Если вам что-нибудь известно о местонахождении ребенка, просим обратиться по указанным на фото телефонам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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