В Приморье ищут семилетнюю девочку
В Приморье пропала семилетняя девочка. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщает паблик primpoisk25.
Хамедрахимова Валерия проживает в городе Находка. В воскресенье, 2 июня, примерно в 15:30, девочка 2012 года рождения вышла из дома по улице 25 лет Октября и пропала. Родные и близкие до сих пор не могут найти ребенка.
В последний раз Валерию видели в светлой футболке с бело-розовыми полосками, спортивных синих штанах с белой полосой по бокам, на ногах - фиолетовые тапочки с узорами.
На вид девочке около шести лет, рост - 120 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, стрижка под каре и карие глаза.
Если вам что-нибудь известно о местонахождении ребенка, просим обратиться по указанным на фото телефонам.
ИСТОЧНИК KP.RU