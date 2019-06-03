Во Владивостоке под самосвалом провалился асфальт

СЕГОДНЯ 05:00 2019-06-03T05:00:02+03:00

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Авария с участием одного автомобиля произошла во Владивостоке. Под груженным самосвалом провалился асфальт.

По имеющимся данным, инцидент произошел в районе улицы Вязовая, 5. Спецтехника переозила старое дорожное покрытие. Судя по всему, асфальт под колесами самосвала не выдержал нагрузки и буквально треснул по швам. Почти наполовину автомобиль ушел под землю. Передняя часть техники поднялась и повисла в воздухе.

Причины, по которым произошла авария, пока неизвестны. Местные жители сообщают, что дороги в этом районе находятся в ужасном состоянии.

- Да там на дорогах сплошная бомбежка! Ехать невозможно, - высказался один из комментаторов.

Известно, что под асфальтом находилась теплотрасса. Туда-то и провалились колеса самосвала. По предварительной информации, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU