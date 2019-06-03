Примгидромет эвакуировали во Владивостоке

СЕГОДНЯ 06:17 2019-06-03T06:22:20+03:00

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Телефонные хулиганы в этот раз «заминировали» здание, в котором находится Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по адресу: улица Мордовцева, 3. Несколько десятков человек покинули объект, как только прозвучала сирена.

«Заминировали» здание сегодня, 3 июня, примерно в 11:30 часов дня. По словам работников, на вахту пришли сотрудники оперативных ведомств и сообщили о том, что будет проводиться эвакуация. Люди вышли из здания спокойно и организованно, паники не было.

В данный момент задние осматривают оперативники. Когда люди смогут вернуться на рабочие места – пока неизвестно.

Подобные атаки телефонных «террористов» на торговые и административные объекты во Владивостоке с некоторых пор происходят с пугающей регулярностью. Самая, пожалуй, массовая атака произошла в январе этого года, когда были эвакуированы ученики и педсостав из нескольких десятков школ, был частично сорван учебный процесс. Владельцы торговых центров, попадающих под удар, говорят о многомиллионных убытках из-за простоя. Угрозы не подтверждаются, однако спецслужбы в данном случае не имеют право проигнорировать сигнал - каждый объект подробно осматривают на предмет взрывчатых веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU