В ДТП на острове Русский пострадали две женщины

СЕГОДНЯ 06:50 2019-06-03T06:50:09+03:00

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Во Владивостоке произошла серьезная авария. Автомобиль марки Nissan AD, в салоне которого находилось два пассажира, столкнулся с джипом марки Nissan Safari.

Инцидент произошел на острове Русский. Водитель Nissan AD приближался перекрестку у поворота к Приморскому океанариуму. В это же время водитель джипа Nissan Safari тоже двигался к перекрестку и собирался пересечь две полосы встречного движения, чтобы повернуть налево вглубь острова.

К такому повороту событий, по всей видимости, никто не был готов. В результате столкновения избежать не удалось. Как итог - две пострадавшие женщины - пассажирки Nissan AD.

На место столкновения немедленно прибыла бригада скорой помощи. У одной из женщин распознали ушиб грудной клетки. Самочувствие другой дамы также ухудшилось. Пострадавших увезли в травмпункт.

Во всех обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться компетентным органам.

ИСТОЧНИК KP.RU