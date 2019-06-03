Более полумиллиона рублей заплатят компании-перевозчики во Владивостоке

СЕГОДНЯ 07:44 2019-06-03T07:44:43+03:00

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Ни для кого не секрет, что и руководители компаний-перевозчиков, и водители автобусов допускают нарушения в своей работе. Только за начало 2019 года специалисты выявили нарушений более чем на полмиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Всего во Владивостоке 14 компаний, которые занимаются перевозкой пассажиров по городу - это 13 коммерческих и одно муниципальное предприятие. Ежедневно на дороги краевого центра выходит в среднем 600 автобусов. В управлении транспорта администрации Владивостока выявили 91 нарушение. Все они – в период с января по май. В среднем штрафы варьируются от пяти до восьми тысяч рублей. Специалисты посчитали и общую сумму штрафов, которые заплатят перевозчики, - 635 тысяч рублей.

Начальник управления транспорта Александр Иванов подчеркнул, что все суммы штрафов и условия, при которых они могут быть назначены, прописаны в договорах, заключенных между перевозчиками и администрацией города.

- Например, за недовыпуск автобусов на линию сумма штрафа составляет восемь тысяч рублей, но за повторное подобное нарушение он будет равен уже 15 тысячам. За неудовлетворительное санитарное или техническое состояние транспортного средства перевозчик заплатит пять тысяч. Такая же сумма будет взыскана за остановку в неположенном месте. Во Владивостоке такие нарушения часто случаются на остановке Некрасовская, когда водители останавливаются и высаживают пассажиров у леерных ограждений, - объяснил Александр Иванов.

ИСТОЧНИК KP.RU