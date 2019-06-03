2019-06-03T07:48:45+03:00
Общество

Накануне летних каникул энергетики Приморья напомнили школьникам об электробезопасности

Специалисты структурного подразделения Северных электрических сетей приморского филиала АО «ДРСК» провели занятие по электробезопасности для учеников средней школы №1 с. Анучино. Энергетики напомнили школьникам о необходимых мерах предосторожности вблизи
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Как правило, пик травматизма среди детей приходится именно на каникулы, когда ребята лишены жесткого контроля, а иногда и вовсе оказываются предоставлены сами себе.

Занятие для 27 учеников с 1 по 4 классы в селе Староварваровка провел главный инженер Анучинского РЭС Северных электрических сетей Алексей Финдюров. Энергетик рассказал ребятам об опасности электричества и необходимости соблюдения правил электробезопасности. Дети с интересом отвечали на вопросы специалиста филиала, а также сами задавали вопросы на тему электричества. В завершении занятия дети прошли тест на знание материала по электробезопасности. Особый восторг у ребят по традиции вызвала примерка средств индивидуальной защиты.

Начиная с 2009 года, филиал АО «ДРСК» Приморские электрические сети проводит общеобразовательную работу в школах края, предоставляя разные методические материалы педагогам и участвуя в открытых уроках. С детьми младших возрастов занятия проводятся в игровой форме, ребята постарше приглашаются на экскурсии по предприятию. Всего с начала 2019 года в школах Приморского края энергетики филиала провели 13 занятий по электробезопасности.

Специалисты уверены, знание элементарных правил поведения вблизи опасных объектов поможет сохранить здоровье и жизнь ребенку. Так, воспитательные беседы с детьми могут решить целый ряд возможных проблем в будущем. При несоблюдении мер предосторожности опасны все электрообъекты, начиная от бытовых приборов и заканчивая трансформаторными подстанциями. Обязанность взрослых донести до подрастающего поколения полную информацию об опасности электрического тока. Постоянная разъяснительная работа позволяет значительно снизить риски электротравматизма среди школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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