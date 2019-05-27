2019-06-03T07:56:41+03:00
Общество

В первом квартале 2019 года ПАО «ДЭК» взыскало с должников Приморья более 450 млн рублей

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В результате проведенной работы по взысканию задолженности специалистам Дальэнергосбыт (Филиал ПАО «ДЭК») в 1 квартале удалось взыскать с должников Приморского края более 450 млн руб. Более 30 млн руб по исполнительным документам, а более 420 млн рублей в результате досудебной работы.

С начала года юристами Дальэнергосбыта через суд было получено более 9 тысяч исполнительных документов в отношении потребителей-физических лиц. При этом должники, в отношении которых энергетики были вынуждены обращаться в суд, обязаны были выплатить не только сумму основного долга, но и оплатить государственную пошлину, пени и исполнительный сбора.

Так же для воздействия на злостных неплательщиков применяют и досудебные меры воздействия - рассылку долговых квитанций, уведомлений на отключения от электроснабжения, автодозвон, адресную работу с неплательщиками.

Энергетики рекомендует должникам оперативно решать вопросы о погашении задолженности, не доводя дело до судебных разбирательств. В случае, если нет возможности оплатить всю задолженности сразу, энергетики предлагают заключать соглашения о реструктуризации. По вопросам погашения и реструктуризации задолженности необходимо обращаться в офисы обслуживания Дальэнергосбыта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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