В Приморье успешно провели операцию на работающем сердце

СЕГОДНЯ 08:46 2019-06-03T08:46:07+03:00

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В краевой клинической больнице №1 успешно провели операцию на работающем сердце. Пациенту вживи ли клапан без разреза грудной клетки. Кровообращение на период проведения манипуляций врачи тоже не останавливали. Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

О результатах операции отчитался главный врач больницы Андрей Попов. По его словам, все прошло успешно, уже на этой неделе здоровый пациент отправится домой. Операции по новым методикам специалисты учреждения выполняют уже второй год.

Сердечно-сосудистый хирург, специалист по рентген-эндоваскулярным диагностике и лечению клинической больницы №1 Никита Грачев рассказал, что данный пациент имел несколько сопутствующих заболеваний. Только поэтому мужчина еще несколько дней будет находиться под наблюдением врачей. В других случаях пациенты после операции уже на следующий день возвращаются к обычному ритму жизни.

Основная категория лиц, претендующих на подобные операции, - пожилые люди старше 80 лет, больные с сопутствующими заболеваниями. Обычно их жизнь сопровождается выраженной одышкой и ограничениями в физических нагрузках. Из-за возраста такую операцию организм может не выдержать, поэтому единственный выход - имплантировать клапаны без широких доступов, без искусственного кровообращения.

Специалисты подчеркнули и тот факт, что операции доступны всем нуждающимся, а расходные материалы для пациента бесплатные.

ИСТОЧНИК KP.RU