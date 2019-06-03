2019-06-03T09:46:02+03:00
Общество

Новый светофор появится во Владивостоке

О таком решении сообщил мэр города
София МИХАЙЛОВА
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Фото: пресс-служба администрации Владивостока.Фото: пресс-служба администрации Владивостока.
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Глава дальневосточной столицы Олег Гуменюк принял решение установить новый светофор и создать искусственную поверхность на участке дороги во Владивостоке. Мэр Владивостока провел совещание с представителями ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

По мнению главы города, выезд с улицы Ломоносова на Всеволода Сибирцева очень сложный. Именно здесь следовало бы установить новый светофор, чтобы обеспечить безопасный проезд. Также в планах - сделать ещё и искусственную дорожную неровность, совмещенную с пешеходным переходом, в районе дома №85. Светофор установят уже в 2019 году.

Еще одно нововведение - круглосуточный режим работы некоторых светофоров Владивостока.

Схема. Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

Схема. Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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