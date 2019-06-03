2019-06-03T10:14:28+03:00
Общество

На каникулах - в школу: детские лагеря заработали во Владивостоке

Первая смена стартовала уже в понедельник, 3 июня
София МИХАЙЛОВА
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Фото: пресс-служба администрации Владивостока.Фото: пресс-служба администрации Владивостока.
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Во Владивостоке начали свою работу детские пришкольные лагеря. В понедельник, 3 июня, стартовала первая смена. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Ребят ждут станционные игры, мастер-классы, квесты, экскурсии, выезды в театры, кино и музеи. С утра детей накормят завтраком, а после активного отдыха - обедом. В этом году лагеря будут работать в четыре смены: две в июне, одна в июле и одна в августе. По данным пресс-службы администрации Владивостока, всего за летний период в лагерях смогут отдохнуть около 10 тысяч детей.

Стоит отметить, что времяпровождение в лагере бесплатное. Платить, возможно, придется только за дополнительные развлечения - кино, театры, музеи.

- Находиться в пришкольном лагере ребенок может с 8:30 до 14:30. Там он завтракает, обедает. Принимает участие в экскурсиях, спортивных соревнованиях, испытывает свои силы в разных видах творчества, - рассказала начальник отдела дополнительного образования городского управления по работе с муниципальными учреждениями образования Людмила Сухоленцева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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