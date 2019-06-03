Появилось видео нападения в мэрии Южно-Саахлинска

СЕГОДНЯ 17:12 2019-06-03T17:12:07+03:00

Мужчина успел ударить посетителя топором несколько раз, сотрудницы мэрии в этот момент кидали в него стулья [видео]

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В сети появилось видео, на котором запечатлен момент нападения на посетителя в фойе мэрии Южно-Сахалинска. драка произошла в понедельник, 3 июня.

На записи видно, что мужчина в красной куртке просто разговаривал с сотрудницей, а потом развернулся, ни с того ни с сего вытащил предмет, похожий на кухонный топорик для мяса из сумки и начал избивать одного из посетителей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/712614" frameborder="0"></iframe> В мэрии Южно-Сахалинска мужчина избивает топором посетителя.

Драка длилась довольно долго, мужчина пытался отбиваться от агрессора и защищаться подручными предметами, но нападавший продолжал и продолжал наносить удары топориком. Перепугавшиеся сотрудницы подняли шум и даже смогли швырнуть в негодяя офисное кресло. не помогло. Но вскоре прибежали мужчины и скрутили буйного посетителя.

Пострадавшего госпитализировали. О его состоянии пока не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU