2019-06-03T17:12:07+03:00
Происшествия

Появилось видео нападения в мэрии Южно-Саахлинска

Мужчина успел ударить посетителя топором несколько раз, сотрудницы мэрии в этот момент кидали в него стулья [видео]
Сергей БАЛАНОВ
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Кадры нападения в мэрии Южно-СахалинскаКадры нападения в мэрии Южно-Сахалинска
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В сети появилось видео, на котором запечатлен момент нападения на посетителя в фойе мэрии Южно-Сахалинска. драка произошла в понедельник, 3 июня.

На записи видно, что мужчина в красной куртке просто разговаривал с сотрудницей, а потом развернулся, ни с того ни с сего вытащил предмет, похожий на кухонный топорик для мяса из сумки и начал избивать одного из посетителей.

В мэрии Южно-Сахалинска мужчина избивает топором посетителя.

Драка длилась довольно долго, мужчина пытался отбиваться от агрессора и защищаться подручными предметами, но нападавший продолжал и продолжал наносить удары топориком. Перепугавшиеся сотрудницы подняли шум и даже смогли швырнуть в негодяя офисное кресло. не помогло. Но вскоре прибежали мужчины и скрутили буйного посетителя.

Пострадавшего госпитализировали. О его состоянии пока не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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