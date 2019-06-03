Появилось видео нападения в мэрии Южно-Саахлинска
В сети появилось видео, на котором запечатлен момент нападения на посетителя в фойе мэрии Южно-Сахалинска. драка произошла в понедельник, 3 июня.
На записи видно, что мужчина в красной куртке просто разговаривал с сотрудницей, а потом развернулся, ни с того ни с сего вытащил предмет, похожий на кухонный топорик для мяса из сумки и начал избивать одного из посетителей.
В мэрии Южно-Сахалинска мужчина избивает топором посетителя.
Драка длилась довольно долго, мужчина пытался отбиваться от агрессора и защищаться подручными предметами, но нападавший продолжал и продолжал наносить удары топориком. Перепугавшиеся сотрудницы подняли шум и даже смогли швырнуть в негодяя офисное кресло. не помогло. Но вскоре прибежали мужчины и скрутили буйного посетителя.
Пострадавшего госпитализировали. О его состоянии пока не сообщается.
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ИСТОЧНИК KP.RU