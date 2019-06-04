В Приморье сегодня дождливо, туманно и облачно

СЕГОДНЯ 02:22 2019-06-04T02:22:53+03:00

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Во вторник, 4 июня, Приморский край окажется под влиянием поля пониженного атмосферного давления. В регионе местами облачно, дождливо. В некоторых районах синоптики даже прогнозируют ливни и грозы с вероятностью в 60 процентов. Об этом сообщает портал Примпогода.

В дальневосточной столице сегодня облачно, но с прояснениями. Утром, почти, как и всегда, туман и небольшой дождь. Ветер возьмет направление с юга и юго-востока, вечером усилится. Воздух в этот день прогреется до 19 градусов тепла.

В Находке осадков почти не ожидается, утром тоже туманно. Южный и юго-восточный умеренный ветер после обеда усилится, а температура не поднимется выше 18 градусов.

В Уссурийске тоже облачно и дождливо, вероятность 60 процентов. Умеренный южный ветер в течение дня и температура воздуха от 21 до 23 градусов тепла.

К слову, судя по многолетним наблюдениям синоптиков, обычно погода 4 июня во Владивостоке теплая. Максимальная температура воздуха +26,8 °С - в 1985 году. Минимальная температура воздуха составила +4,7 градусов и была зафиксирована в 1945 году

ИСТОЧНИК KP.RU