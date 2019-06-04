2019-06-04T02:22:53+03:00
Общество

В Приморье сегодня дождливо, туманно и облачно

Средняя температура воздуха по краю - +18 °С
София МИХАЙЛОВА
Поделиться:
Судя по многолетним наблюдениям синоптиков, обычно погода 4 июня во Владивостоке теплая.Судя по многолетним наблюдениям синоптиков, обычно погода 4 июня во Владивостоке теплая.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА
Изменить размер текста:

Во вторник, 4 июня, Приморский край окажется под влиянием поля пониженного атмосферного давления. В регионе местами облачно, дождливо. В некоторых районах синоптики даже прогнозируют ливни и грозы с вероятностью в 60 процентов. Об этом сообщает портал Примпогода.

В дальневосточной столице сегодня облачно, но с прояснениями. Утром, почти, как и всегда, туман и небольшой дождь. Ветер возьмет направление с юга и юго-востока, вечером усилится. Воздух в этот день прогреется до 19 градусов тепла.

В Находке осадков почти не ожидается, утром тоже туманно. Южный и юго-восточный умеренный ветер после обеда усилится, а температура не поднимется выше 18 градусов.

В Уссурийске тоже облачно и дождливо, вероятность 60 процентов. Умеренный южный ветер в течение дня и температура воздуха от 21 до 23 градусов тепла.

К слову, судя по многолетним наблюдениям синоптиков, обычно погода 4 июня во Владивостоке теплая. Максимальная температура воздуха +26,8 °С - в 1985 году. Минимальная температура воздуха составила +4,7 градусов и была зафиксирована в 1945 году

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Появилось видео нападения в мэрии Южно-Саахлинска
Полиция Владивостока накрыла подпольную сеть игорного бизнеса
На каникулах - в школу: детские лагеря заработали во Владивостоке
Новый светофор появится во Владивостоке
В Приморье успешно провели операцию на работающем сердце
Накануне летних каникул энергетики Приморья напомнили школьникам об электробезопасности
Более полумиллиона рублей заплатят компании-перевозчики во Владивостоке
В ДТП на острове Русский пострадали две женщины
Примгидромет эвакуировали во Владивостоке
Во Владивостоке под самосвалом провалился асфальт
В Приморье ищут семилетнюю девочку
Погода во Владивостоке 3 июня 2019 года: туман, небольшой дождь и до +19°C
Полиция расследует подробности еще одного смертельного ДТП в Приморье
Тела китайских туристов, погибших в автокатастрофе, кремировали в Приморье
Вынес даже духи: жительница Приморья поплатилась за свою доверчивость
Пьяная рецидивистка без документов, устроила ДТП, скрываясь от полиции в Артеме
Загоревшийся диван едва не лишил крова две приморские семьи
Теплым выходным завершится неделя в Приморье
Снова Mark: пьяный лихач устроил серьезную аварию во Владивостоке
Житель Владивостока едва не утонул во время рыбалки из-за спущенной резиновой лодки
Школы Хасанского района отремонтируют по поручению губернатора Приморья
Во Владивостоке снова перекроют дороги
Приморский океанариум стал съемочной площадкой для китайского шоу
Сегодня пригородные электрички Приморья начинают ходить по новому расписанию
Погода во Владивостоке 1 июня 2019 года: во Владивостоке до +23, возможен небольшой дождь