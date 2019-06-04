В Приморье разъяренный таксист до смерти забил своего обидчика ножкой от стола

СЕГОДНЯ 03:57 2019-06-04T04:14:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Приморец убил своего обидчика, забив до смерти деревянной ножкой от стола. Теперь фигурант уголовного дела отправится за решетку на 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры.

Инцидент произошел еще в октябре 2018 года в городе Фокино. Местный житель работал на личной машине в таксомоторной компании города. Когда он ждал клиента, с другим мужчиной у него возник словесный конфликт. Последний грубо и нецензурно высказался в адрес водителя такси. Мужчина с такой наглостью мириться, видимо, не собирался и решил перейти к действиям. К слову, между соперниками уже давно были личные неприязненные отношения.

Водитель такси достал из багажника своего авто деревянную ножку от стола и несколько раз ударил обидчика по голове. В итоге потерпевший получил серьезные травмы: перелом лучевой и локтевой костей, а также перелом костей черепа с размозжением вещества головного мозга. От полученных травм пострадавший в конечном результате погиб.

Фокинский городской суд осудил мужчина за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Подсудимого признали виновным и назначили ему 10 лет лишения свободы. Оттягчающим обстоятельством стал особо опасный рецидив преступлений: у фигуранта имелась непогашенная судимость за убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU