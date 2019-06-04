В Приморье разъяренный таксист до смерти забил своего обидчика ножкой от стола
Приморец убил своего обидчика, забив до смерти деревянной ножкой от стола. Теперь фигурант уголовного дела отправится за решетку на 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры.
Инцидент произошел еще в октябре 2018 года в городе Фокино. Местный житель работал на личной машине в таксомоторной компании города. Когда он ждал клиента, с другим мужчиной у него возник словесный конфликт. Последний грубо и нецензурно высказался в адрес водителя такси. Мужчина с такой наглостью мириться, видимо, не собирался и решил перейти к действиям. К слову, между соперниками уже давно были личные неприязненные отношения.
Водитель такси достал из багажника своего авто деревянную ножку от стола и несколько раз ударил обидчика по голове. В итоге потерпевший получил серьезные травмы: перелом лучевой и локтевой костей, а также перелом костей черепа с размозжением вещества головного мозга. От полученных травм пострадавший в конечном результате погиб.
Фокинский городской суд осудил мужчина за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Подсудимого признали виновным и назначили ему 10 лет лишения свободы. Оттягчающим обстоятельством стал особо опасный рецидив преступлений: у фигуранта имелась непогашенная судимость за убийство.
ИСТОЧНИК KP.RU