Авария с участием машины дорожных служб сковала движение во Владивостоке

СЕГОДНЯ 04:03 2019-06-04T04:07:12+03:00

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Автомобилисты Владивостока вынуждены простаивать в многокилометровой пробке на объездной трассе Де-Фриз – Седанка – Патрокл. Причиной замедленного движения стало ДТП с участием автомобиля дорожных служб. На месте работают сотрудники полиции и врачи.

Столкновение двух габаритных машин произошло утром 4 июня, при движении со стороны Де-Фриза в направлении острова Русский. По словам очевидцев, водитель грузовика не заметил автомобиль, принадлежащий дорожной службе, и на всем ходу врезался в него. От удара ГАЗ дорожников откинуло в леера, при этом машину развернуло поперек дороги, создав внушительное препятствие для движения остальных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/712688" frameborder="0"></iframe> Авария на объездной трассе Владивостока.Грузовик въехал в автомобиль дорожниковМилана СОКОЛ

Сейчас на месте происшествия работают специалисты скорой помощи и инспекторы ГИБДД. Свидетели уверяют, что пробка начинается за несколько километров от места столкновения, поэтому желающим попасть в город или на остров, лучше выбрать другие пути для проезда. Подробности происшествия предстоит выяснить полицейским.

«КП»-Владивосток» рассказывала о похожей аварии с автомобилем дорожных служб, которая произошла на приморской трассе в мае. Тогда водитель пикапа не заметил КамАЗ дорожников, занимающийся промывкой лееров, и буквально влетел под него. Итог столкновения оказался печальным – экипаж, включая собаку, погиб на месте

На трассе в Приморье пикап врезался в КАМАЗ

ИСТОЧНИК KP.RU