В Приморье потушили баню

СЕГОДНЯ 04:45 2019-06-04T04:45:50+03:00

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В Приморском крае дотла сгорела баня. Пожарные прибыли вовремя, но спасти постройку уже не удалось. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Инцидент произошел утром, 3 июня. В 10:14 на пульт пожарно-спасательной службы Лесозаводского городского округа поступило сообщение о возгорании. Звонивший сообщил, что в селе Тихминево, на улице Клубная, горит баня.

Уже через 11 минут на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты. Специалисты приступили к разведке и ликвидации пожара. В 10:31 огонь удалось локализовать, а в 11:15 - полностью ликвидировать. По данным пресс-службы ГУ МЧС, всего выгорело 42 квадратных метра. К счастью, никто из людей не пострадал, также не пострадали и рядом стоящие постройки.

Тушили пожар пять человек личного состава и две единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU