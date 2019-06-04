Следователи возбудили уголовное дело после нападения с топором на посетителя в мэрии Южно-Сахалинска

СЕГОДНЯ 06:01 2019-06-04T06:02:42+03:00

Кроме топора у нападавшего при себе были тесак и нож, примотанный к руке Фото: Социальные сети

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Житель Холмска едва не убил человека в фойе администрации Южно-Сахалинска. 31-летний мужчина требовал встречи с мэром, но ему отказали – градоначальник принимает по записи. Тогда разгневанный злоумышленник метнулся к сидящему рядом посетителю и нанес удары топором.

- Установлено, что 3 июня 2019 года во второй половине дня подозреваемый, находясь в холле здания администрации Южно-Сахалинска, нанес топором, принесенным с собой, не менее пяти рубленых ран в области головы и туловища одному из находящихся там людей. После этого его преступные действия были пресечены, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Сахалинской области.

Пострадавший госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/712614" frameborder="0"></iframe> В мэрии Южно-Сахалинска мужчина избивает топором посетителя.

Кроме топора у нападавшего при себе были тесак и нож, примотанный к руке. Мужчина задержан, в данный момент выясняются его мотивы. Следователи считают, что нападавший должен быть заключен под стражу.

Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство». Мужчине грозит до 7,5 года лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU