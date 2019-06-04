Одно из популярных мест отдыха во Владивостоке оградили металлическими столбиками

СЕГОДНЯ 08:42 2019-06-04T08:42:30+03:00

Раньше на их месте стояли бетонные блоки, которые постоянно куда-то исчезали

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Проезд к Токаревскому маяку во Владивостоке оградили металлическими столбиками. Бетонные блоки, которые стояли на их местах раньше, не смогли обеспечить необходимую безопасность. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Заезжать на косу, ведущую к маяку, на автомобилях запретили уже давно. Но что для местных жителей обычный словесный запрет? Чтобы хоть как-то ограничить проезд, рабочие установили специальные знаки и бетонные блоки. Неизвестные лица несмотря ни на что все равно отодвигали тяжеленные конструкции и снова освобождали проезд. За прошлый месяц кто-то сдвигал блоки пять раз. Тогда в управлении дорог и благоустройства городской администрации решили прибегнуть к радикальным мерам - установить металлические столбы.

- Горожане стали жаловаться, что машины вновь заезжают на косу, чем создают неудобства отдыхающим. Поэтому и было принято решение об установке металлических столбиков, - подчеркнули специалисты ведомства.

Чтобы унести столбики, рабочие залили их цементом. Дальше в планах - установка камер видеонаблюдения. Они будут выведены на пульт УВД и единой дежурной диспетчерской службы мэрии.

- Камеры планируем установить на парковке, дороге, ведущей на косу, и самой косе, где расположен маяк. Это будет оборудование с большим разрешением, которое позволит не только фиксировать факты нарушений, но и считывать автомобильные номерные знаки, - добавили специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU