2019-06-04T09:32:27+03:00
Общество

Движение по улице Балтовская во Владивостоке временно недоступно

Рабочие ремонтирую сеть канализаций
София МИХАЙЛОВА
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Фото: пресс-служба администрации Владивостока.Фото: пресс-служба администрации Владивостока.
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Из-за ремонта канализации рабочие ограничили движение на улице Балтовская во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ограничения вступили в силу с понедельника, 3 июня. На участке дороги в районе дома № 1а по улице Балтовская теперь временно запрещено ездить и парковаться. Причина перекрытия - ремонт сети канализации.

До 15 июня проезд на данном участке трассы будет недоступен. В течение этого времени объезд автотранспорта будет осуществляться по улицам Калинина и Надибаидзе. Подрядная организация обязана установить временные дорожные знаки и информационные щиты для обеспечения безопасности дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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