В Приморье отменили особый противопожарный режим

СЕГОДНЯ 10:43 2019-06-04T10:43:36+03:00

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В последнем районе Приморье отменили особый противопожарный режим, где до сегодняшнего дня он еще действовал. Таким образом сейчас подобных режимов по всей территории региона нет. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

В департаменте лесного хозяйства отметили, что и пожаров в Приморье тоже не зафиксировано. Отменил режим в Кавалеровском районе, где он действовал до сих пор, сам глава муниципалитета.

В пресс-службе еще раз напомнили, что сообщить о пожаре можно по единому телефону: «112», а также по телефону «прямой линии» лесной охраны: 8 (800) 100-94-00.

ИСТОЧНИК KP.RU