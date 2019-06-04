В Приморье отменили особый противопожарный режим
Действующих режимов в крае сейчас нет
Фото: пресс-служба администрации Приморского края.
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В последнем районе Приморье отменили особый противопожарный режим, где до сегодняшнего дня он еще действовал. Таким образом сейчас подобных режимов по всей территории региона нет. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.
В департаменте лесного хозяйства отметили, что и пожаров в Приморье тоже не зафиксировано. Отменил режим в Кавалеровском районе, где он действовал до сих пор, сам глава муниципалитета.
В пресс-службе еще раз напомнили, что сообщить о пожаре можно по единому телефону: «112», а также по телефону «прямой линии» лесной охраны: 8 (800) 100-94-00.
ИСТОЧНИК KP.RU