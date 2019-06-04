Лучшую бригаду оперативного персонала определили в «Приморских электрических сетях»

СЕГОДНЯ 10:58 2019-06-04T10:59:23+03:00

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В «Приморских электрических сетях» (филиал АО «ДРСК) подведены итоги соревнований среди бригад по комплексному обслуживанию подстанций. В течение трех дней на учебно-тренировочном полигоне с. Иннокентьевка команды из четырех структурных подразделений филиала боролись за звание сильнейшей. В состав каждой команды входили по четыре человека: 1 диспетчер, 2 электромонтера ОВБ или подстанций и электромонтер по испытаниям и измерениям.

По итогам всех этапов соревнований победителем стала команда структурного подразделения «Западные электрические сети». Участники этой команды набрали наибольшее количество баллов - 642,5. Второй результат – у команды «Северных электрических сетей». Разрыв между первым и вторым местом составил менее четырех баллов. Третье место заняла команда «Южных электрических сетей» с 617,5 баллами.

Соревнования профессионального мастерства включали в себя 9 теоретических и практических этапов. Теоретическая часть состояла из этапов по поверке знаний нормативных документов по охране труда и пожарной безопасности. На практических этапах участники составляли бланк переключений, готовили на подстанции рабочее место и допускали бригаду к выполнению работ по наряду-допуску, проводили осмотр оборудования подстанции. Энергетики освобождали пострадавшего от действия электрического тока, оказывали первую помощь пострадавшему, ликвидировали условное возгорание на подстанции.

Судейская комиссия определила среди участников лучших в личном зачете. Лучшим диспетчером был признан Дмитрий Морозов из западного подразделения. Его коллега Александр Брагин стал лучшим электромонтером по испытаниям и измерениям. Лучшим электромонтером ОВБ стал участник команды северного подразделения – Юрий Медведев, а его коллега Илья Булатов стал лучшим на этапе проверки знаний. Представитель центрального подразделения Кирилл Иванов признан сильнейшим сразу в двух номинациях: лучший реаниматор и лучший пожарник.

Стоит отметить, что соревнования профессионального мастерства проводятся в приморском филиале ДРСК ежегодно с целью повышения уровня технической и теоретической подготовки оперативного персонала, получения новых знаний и обмена опытом. Именно от профессионализма и высокой квалификации оперативного персонала зависит надёжная и бесперебойная работа электросетевого комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU