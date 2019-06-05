2019-06-05T00:36:15+03:00
Общество

Погода во Владивостоке и Приморье на 5 июня 2019 года: воздух прогреется до +18°C

В Уссурийске до +24°C, возможен небольшой дождь. В Находке +19...+21°C, переменная облачность.
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Сегодня, 5 июня, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. Переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах ливни, грозы, вероятность 80%. Ветер южный, умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха +10...+25°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный, во второй половине дня сильный. Температура воздуха +16...+18°C.

В Уссурийске переменная облачность, в конце дня возможен небольшой дождь, вероятность 40%. Ветер южный слабый до умеренного, во второй половине дня до сильного. Температура воздуха +22...+24°C.

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха +19...+21°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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