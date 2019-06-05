2019-06-05T02:23:14+03:00
Экономика

Глава Приморья планирует вернуть в регион судоремонт

Олег Кожемяко встретился с министром промышленности и торговли РФ
София МИХАЙЛОВА
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Фото: пресс-служба администрации Приморского края.Фото: пресс-служба администрации Приморского края.
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Глава Приморского края накануне провел встречу с министром промышленности и торговли РФ. В ходе встречи сторонам удалось обсудить вопросы развития отраслей и реализацию стратегических проектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Олег Кожемяко считает, что по сей день важным вопросом остается возрождение судоремонтной отрасли в Приморье. По его мнению, это должно быть выгодное предприятие, а для этого нужно привлечь инвестиции и повысить заинтересованность рыбодобывающих компаний в ремонте своих судов в регионе, а не в иностранных портах. Глава края отметил, что не исключает возможности сотрудничества в этом вопросе с соседями - Кореей и Китаем.

Самые крупные заводы в Приморье – «Звезда» в Большом Камне и «Прогресс» в Арсеньеве. На сегодняшний день они являются почти градообразующими предприятиями, которые обеспечивают местных жителей работой. Именно поэтому непременно нужно сохранить весь действующий объем гособоронзаказа, снизить нагрузку нельзя ни в коем случае.

- У наших заводов должна быть уверенность в завтрашнем дне, – заявил губернатор Приморья.

Глава Минпромторга Денис Мантуров в свою очередь отметил, что динами развития промышленности в Приморье позитивная. По его словам, государство готово и далее поддерживать краевые предприятия.Также Денис Мантуров подчеркнул, что необходимо укреплять взаимодействие хозяйствующих субъектов с профильными департаментами Министерства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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