2019-06-05T03:14:57+03:00
Общество

Часть Владивостока останется без водоснабжения в среду, 5 июня

Причина отключений - аварийные ремонтные работы
София МИХАЙЛОВА
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Фото: архив КПФото: архив КП
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Дальневосточная столица в среду, 5 июня,частично лишится холодной воды.Об этом сообщает Примводоканал.

По данным ведомства, с 09:00 часов утра и до 18:00 часов вечера воду по причине аварийных ремонтных работ отключат в дома по следующим адресам:

Нейбута, 75, 75а, 77.

С 09:00 до 18:00 без воды из-за плановых ремонтых работа останутся следующие дома:

Сабанеева, 15, 16, 17, 18, 22, 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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