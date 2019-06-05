Семь междугородных автобусных рейсов из Владивостока отменены в среду, 5 июня
Причины изменения расписания неизвестны
Фото: Михайлова Ольга.
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Семь автобусов из Владивостока не вышли на маршрут и отменили поездку. Об этом сообщает информационное табло «Примвокзала».
По имеющимся данным, в среду, 5 июня, отменены рейсы по следующим направлениям:
531 Владивосток - Новопокровка 11:45
504 Владивосток - Большой Камень 13:10
501 Владивосток - Уссурийск 14:40
504 Владивосток - Большой Камень 15:55
522 Владивосток - Покровка 16:30
504 Владивосток - Большой Камень 18:50
506 Владивосток - Находка 19:10
ИСТОЧНИК KP.RU