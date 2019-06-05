Семь междугородных автобусных рейсов из Владивостока отменены в среду, 5 июня

СЕГОДНЯ 03:39 2019-06-05T03:44:50+03:00

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Семь автобусов из Владивостока не вышли на маршрут и отменили поездку. Об этом сообщает информационное табло «Примвокзала».

По имеющимся данным, в среду, 5 июня, отменены рейсы по следующим направлениям:

531 Владивосток - Новопокровка 11:45

504 Владивосток - Большой Камень 13:10

501 Владивосток - Уссурийск 14:40

504 Владивосток - Большой Камень 15:55

522 Владивосток - Покровка 16:30

504 Владивосток - Большой Камень 18:50

506 Владивосток - Находка 19:10

ИСТОЧНИК KP.RU