Беспредельно наглый поступок водителя Subaru обсуждают в Instagram

СЕГОДНЯ 05:52 2019-06-05T05:53:32+03:00

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Водитель легкового автомобиля нарушил ряд Правил дорожного движения и стал «героем» социальной сети. Ролик, снятый видеорегистратором одного из участников движения, попал в Instagram.

Инцидент произошел накануне в районе подъема с остановки Радиоприбор в сторону улицы Окатовая. Автомобили мирно стояли в ожидании разрешающего сигнала светофора. Вдруг, как говорится, откуда ни возьмись, со второстепенной дороги вылетел автомобиль. Как утверждают очевидцы, легковушка марки Subaru молниеносно пересекла проезжую часть, а водитель машины допустил ряд нарушений ПДД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/712918" frameborder="0"></iframe> Поступок водителя Subaru. Видео: dps_vl.

Так, рулевой Subaru проехал на красный свет, развернулся там, где это не разрешено. Вдобавок ко всему все свои маневры он выполнил на «зебре» - зона для пешеходов. К счастью, людей во время опасного маневра на пешеходе не оказалось.

Ролик сразу же облетел приморские соцсети, а главный герой ролика стал предметом для жарких обсуждений. Среди комментаторов оказались и те, кто вступился за водителя легковушки. Однако подавляющее большинство поступок автомобилиста не одобрило.

ИСТОЧНИК KP.RU