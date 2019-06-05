Во Владивостоке капитально отремонтируют тротуар от остановки «Маяк» до сквера Анны Щетининой

СЕГОДНЯ 07:20 2019-06-05T07:20:32+03:00

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В рамках восстановления дорожной инфраструктуры краевого центра проводятся ремонтные работы. Идет уже вторая попытка отремонтировать тротуар, ведущий от остановки «Маяк» к скверу Анны Щетининой. На это раз на объекте работает «Объединенная строительная компания - I». Уже можно отметить первые успехи в благоустройстве. Также в планах освежить вешний вид сквера, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Ранее попытка отремонтировать тротуар не увенчалась успехом. Год назад этого не произошло из-за недобросовестной работы подрядчика ООО «Владтехника». Тогда муниципальный контракт не был выполнен в срок. Компания была внесена в реестр недобросовестных подрядчиков, а контракт с ними был расторгнут.

Спустя год очередная попытка привести в должный вид тротуар должна обрадовать местных жителей. Сейчас за дело взялась компания «Объединенная строительная компания - I». К слову, недавно организация стала победителем в аукционе на проведения работ по улучшению сквера. Именно на этих основаниях выбор в плане реставрации дорог пал на эту организацию.

На объекте вовсю идут ремонтные работы. Планируется благоустройство самого сквера. По словам специалистов, они выполнят вертикальную планировку территории, уложат плитку, восстановят повреждённое ограждение, газоны и высадят молодые саженцы кустарников

В это время в сквере Анны Щетининой продолжает работать спецтехника. Строители ведут разработку грунта. Они возведут подпорные стены общей протяженностью более 94 метров, а также благоустроят сам сквер.

ИСТОЧНИК KP.RU