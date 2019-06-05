«БКАД»: во Владивостоке приводят в порядок одну из важных дорог

СЕГОДНЯ 07:28 2019-06-05T07:28:50+03:00

В рамках проекта в 2019 году отремонтируют порядка 15 улиц [фото]

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В дальневосточной столице полным ходом идет подготовка к ремонту дорог на двух улицах города. Специалисты уже приступили к работам в районе улиц Хабаровская и Луговая. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Дорожные рабочие ремонтируют дорогу от знаменитого Рудневского моста до площади Баляева. Этот участок дополнил список из уже запланированных объектов, где вскоре специалисты приступят к работам. Сейчас сотрудники подрядной организации «Автобан-ДВ» убирают старые бортовые камни и монтируют новые бордюры.

Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

В управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока рассказали, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в городе отремонтируют дороги на следующих улицах: Воропаева, Приходько, Шепеткова, Спиридонова, Нерчинская, Нижнепортовая, Хабаровская, Луговая (от площади Баляева до Рудневского моста), Енисейская, Кирова, Шкотовская, Добровольского, Сахалинская, Калинина, Вилкова (от Интернациональной до Борисенко, 2) и Вилкова (от 50 лет ВЛКСМ до Вилкова, 14).

Еще одно нововведение - пешеходный переход в районе улицы Олега Кошевого. Об этом заявил руководитель городского управления дорог и благоустройства Сергей Макаров.

ИСТОЧНИК KP.RU