Сотрудники приморского филиала ДРСК включены в Национальный реестр специалистов в области строительства

СЕГОДНЯ 08:10 2019-06-05T08:10:56+03:00

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Квалификацию и опыт для включения в Национальный реестр специалистов на официальном уровне подтвердили: начальник отдела организации строительства, технического надзора и управления инвестициями филиала «Приморские электрические сети» Александр Москалев, главный специалист отдела Дарья Старовойтова, ведущий инженер по техническому надзору Инна Шахтарина и ведущий инженер отдела Константин Фокин. Теперь каждый из специалистов несет персональную административную ответственность за производство работ.

«Работа таких специалистов важна для своевременной реализации инвестиционных проектов и ввода объектов в эксплуатацию, - отметил заместитель директора по развитию и инвестициям приморского филиала ДРСК Виталий Скаредин. - Включение специалистов филиала в НРС позволит компании осуществлять технический надзор на объектах строительства без привлечения сторонних специалистов. Это в свою очередь сэкономит сроки реализации инвестиционных мероприятий».

Национальный реестр специалистов (НРС) — это электронная база данных, которая включает в себя актуальную информацию обо всех специалистах, имеющих право выполнять работы в сфере строительства, инженерных изысканий и проектирования.

Включение специалистов в НРС явлется обязательным условиям для проведения филиалом экспертизы своих проектов и сдачи в эксплуатацию уже построенных объектов. В настоящее время для осуществления деятельности в рамках проектировочных или строительных работ, а также изысканий в компании нужно иметь документальное подтверждение того, что не менее двух сотрудников обладают необходимым образованием и опытом работы, а данные о них внесены в Национальный реестр специалистов. Согласованные нововведения в ГрК РФ вступили в действие с 1 июля 2017 года.

Стоит отметить, что для занесения данных в Национальный реестр и исполнения ответственной работы сотрудники должны иметь необходимую квалификацию. Специалист должен иметь высшее образование в области строительства, стаж работы в строительной и

проектной отрасли 10 лет, в том числе не менее 3 лет — в качестве инженера, не иметь судимости и обладать действующим удостоверением о повышении квалификации.

ИСТОЧНИК KP.RU