Селфи с пользой: приморцев приглашают поучаствовать в конкурсе

СЕГОДНЯ 08:45 2019-06-05T08:45:01+03:00

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В Приморье стартовал региональный этап конкурса «Экоселфи - селфи с пользой». Суть просто – сфотографировать конкурсанта на фоне работы по охране окружающей среды. Работы принимаются до 5 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Оцениваться работы будут с точки зрения композиции, оригинальности и, конечно же, экологической надобности. Так, например, на фото может быть заснята уборка мусора, благоустройство школьного двора, детской площадки, посадка деревьев. Условие - до двух фото с одного мероприятия.

Отбираются фотокарточки по категориям: школьники, студенты, взрослые. Результаты регионального этапа специалисты подведут уже 25 октября.

СПРАВОЧНО:

Положение о проведении регионального этапа фотоконкурса размещено на странице департамента.

ИСТОЧНИК KP.RU