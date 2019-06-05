2019-06-05T09:26:23+03:00
Общество

Еще один перекресток во Владивостоке обзаведется светофором

Конструкцию установят в рамках национальной программы «Безопасные и качественные дороги»
София МИХАЙЛОВА
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Фото: пресс-служба администрации Владивостока.Фото: пресс-служба администрации Владивостока.
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Движение по еще одному перекрестку во Владивостоке сделают регулируемым. Для этих целей там появится светофор. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По данным ведомства, на пересечении улиц Вилкова и 50 лет ВЛКСМ уже в этом году появится новый светофор. Все это - в рамках национальной программы «Безопасные и качественные дороги».

Мониторинг дорожной ситуации, а также обращения местных жителей и статистика ДТП показали, что данный участок - один из самых аварийных. Помимо этого, улица Вилкова и вовсе включена в список дорог, которые отремонтируют в 2019 году

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», еще один светофор скоро появится на выезде с улицы Ломоносова на Всеволода Сибирцева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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