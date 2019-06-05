Сотрудника мэрии Южно-Сахалинска, пострадавшего от нападения неизвестного с топором, отправят в санаторий

СЕГОДНЯ 10:05 2019-06-05T10:05:03+03:00

Нападавший накинулся на мужчину после того, как ему отказали во встрече с главой города [видео]

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В фойе администрации Южно-Сахалинска в минувший понедельник разыгралась кровавая драма. Напомним, что 31-летний житель Холмска настойчиво просился на прием к мэру островной столицы, но администраторы его не пропустили – градоначальник принимает по записи. Тогда разгневанный мужчина достал топор мясника и нанес не менее пяти ударов мирно сидящему сотруднику мэрии.

Пострадавшего мужчину, по сообщению пресс-службы администрации Южно-Сахалинска, зовут Дмитрий. Жизни пострадавшего ничего не угрожает – он идет на поправку и чувствует себя хорошо. В ближайшие дни мужчину переведут на амбулаторное лечение.

- Мы все за тебя переживаем, мы рядом с тобой и во всем окажем тебе содействие. Мы приняли решение, после того как будет закончено лечение, отправить тебя на отдых, в санаторий, на море. Все расходы муниципалитет возьмет на себя, - сказал во время визита к пострадавшему Сергей Надсадин, мэр Южно-Сахалинска.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/712614" frameborder="0"></iframe> В мэрии Южно-Сахалинска мужчина избивает топором посетителя.

Сотрудников, которые обезвредили нападавшего, рискуя жизнью, поощрят. Кроме этого разрабатывается дополнительный комплекс мер, призванных повысить безопасность работников администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU