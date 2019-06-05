Во Владивостоке сгорел автомобильный гараж

СЕГОДНЯ 10:34 2019-06-05T10:07:43+03:00

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Минувшим вечером в дальневосточной столице сгорел гараж. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Инцидент произошел во вторник вечером, 4 июня. На пульт пожарной охраны города поступило сообщение о пожаре. Звонивший сообщил, что на улице Надибаидзе горит автомобильный гараж. Спустя шесть минут по указанному адресу прибыли первые расчеты огнеборцев и незамедлительно приступили к разведке и тушению.

В процессе брандмейстеры установили и очаг возгорания: хлам внутри строения и стены гаража. На тушение ушло порядка 15 минут, следующие минут 40 пожарные заливали водой тлеющие угли.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю, общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров. По предварительной информации, никто не пострадал. С огнем боролись семь человек личного состава и три единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU