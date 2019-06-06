Туман, ливни и грозы - о погоде в Приморье в четверг, 6 июня

СЕГОДНЯ 02:31 2019-06-06T02:31:33+03:00

Судя по многолетним наблюдениям синоптиков, погода во Владивостоке 6 июня обычно была теплой. Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

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Приморский край в четверг, 6 июня, окажется под влиянием пониженного атмосферного давления. Синоптики со 100 процентной вероятностью прогнозируют в отдельных районах региона дожди, ливни и даже грозы. Средняя температура воздуха по краю - 22 градуса тепла. Об этом сообщает портал «Примпогода».

В дальневосточной столице сегодня облачно, но сильного дождя метеорологи не обещают. Только небольшая морось и местами туман. Юго-восточный умеренный ветер во второй половине дня перейдет в сильный, а воздух ввиду отсутствия солнца на небе не прогреется выше 14 градусов тепла.

В Уссурийске облачно, но с прояснениями и почти без осадков. Ветер возьмет направление с юга. Температура воздуха 21-23 градуса тепла.

В Находке тоже без осадков, но облачно. Утром слабый южный ветер, к обеду - умеренный юго-восточный. Температура воздуха +17...+19°C.

К слову, судя по многолетним наблюдениям синоптиков, погода во Владивостоке 6 июня обычно была теплой. Максимальная температура воздуха +26,5 °С отмечалась в 1985 году. Минимальная температура воздуха в 1931 году составила +4,7 °С.

ИСТОЧНИК KP.RU